Бастрыкин: Следствие примет исчерпывающие меры, чтобы детально установить обстоятельства преступления на Лубянке

Следствие примет исчерпывающие меры, чтобы детально установить причины и обстоятельства преступления на Лубянке, — написал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на своей странице ВКонтакте. По его словам, сотрудники и ветераны спецслужб ежедневно рискуют своей жизнью, обеспечивая безопасность государства и граждан.

Вчера вечером у здания ФСБ произошла перестрелка. В результате погиб сотрудник спецслужбы, еще пятеро ранены. Нападавшего застрелили. По предварительным данным, это житель Подольска Евгений Манюров. Уголовное дело возбуждено по статье 317-й — «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».