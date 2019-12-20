Организаторы Олимпийских Игр в Токио утвердили последний вариант бюджета мероприятия

На Игры страна потратит чуть больше 12 миллиардов долларов. Эту сумму примерно поровну разделили городские власти и правительство Японии. Это четвертый вариант бюджета. Его приходилось менять в сторону сокращения в том числе из-за протестов населения. Люди полагают, что разумнее потратить деньги на восстановления страны после землятресения и цунами. Таким образом, удалось сэкономить почти треть суммы. Тем не менее, в документ внесли пока не все расходы. Часть соревнований планируется перенести из жаркого Токио в более северные районы страны. Прежде всего, это касается стартов марафонцев и ходоков, которые проводятся под открытым небом. Оргкомитет продолжает консультации с Международным олимпийским комитетом по вопросу, кто должен взять на себя дополнительные траты. Договориться пока не удается

Олимпийские Игры в Токио пройдут с 23 июля по 9 августа 2020 года.