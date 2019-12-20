Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата Газпромом трех миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на источник в российской делегации. Переговоры продолжаются в Минске.

Накануне в Берлине России, ЕС и Украине удалось договориться по основным пунктам соглашения. На своей пресс-конференции Владимир Путин выражал уверенность, что Москва и Киев достигнут соглашения.

Путин заметил, что Россия сохранит транзит через Украину, несмотря на то, что он гораздо дороже.