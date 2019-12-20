Движение в центре Санкт-Петербурга парализовано из-за приезда высокопоставленных лиц

В северную столицу приехал Владимир Путин, а также главы Белоруссии и Таджикистана.

Неожиданные перекрытия дорог ставят в тупик петербургских водителей. Пробки собираются в центре и на юге города. В частности, автомобилисты не могут проехать по Невскому и Вознесенскому проспекту, перекрытия появляются в районе станции метро «Чернышевская», большая пробка собралась на Кольцевой автодороге. Ранее перекрывали некоторые заезды на Западный скоростной диаметр. Дело в том, что в Петербурге сегодня проходит сразу два саммита – Совет глав государств СНГ и заседание Евразийского экономического союза. В них участвуют главы России, Беларуси, Таджикистана, Азербайджана, Туркменистана, Молдавии и Армении. В управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области изданию Фонтанка.ру сообщили, что на протяжении трёх дней в городе движение будут регулировать вручную, что предполагает новые перекрытия.

По данным сервиса Яндекс-пробки, ситуация на дорогах оценивается в пять баллов.