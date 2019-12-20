Глава Следственного комитета Бастрыкин обещает сделать все возможное для расследования преступления на Лубянке

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обещает сделать все возможное для расследования преступления на Лубянке. Он написал на своей странице ВКонтакте, что сотрудники и ветераны спецслужб ежедневно рискуют своей жизнью, обеспечивая безопасность государства и граждан.

Неудавшийся бизнесмен, большой любитель стрелкового оружия, человек, озлобленный на спецслужбы. Так описывают в ряде интернет-изданий Евгения Манюрова, получившего прозвище «лубянский стрелок». Его мама Светлана Манюрова рассказала Базе, что в последние годы сын работал в нескольких частных охранных предприятиях, стрельба около четырёх лет назад стала его хобби. Он участвовал в соревнованиях и недавно занял призовое место в конкурсе клуба ДОСААФ в Москве. Там, впрочем, уверяют, что Манюров стрелял неважно, ходил в клуб несколько месяцев. Причём всё время в длинной чёрной куртке с капюшоном, которую не снимал даже во время стрельбы. Мать предполагаемого стрелка рассказала также о замкнутом образе жизни сына, у него не было девушки. По неизвестной матери причине Манюров «ненавидел кгбшников», а перед выходом из дома вчера сказал, что едет на соревнования по стрельбе. Тем же вечером пожилая женщина узнала, что сын недавно уволился из ЧОПа.

Одно из предприятий «Вымпел-резерв», в котором работал житель Подольска, как выяснила База связано с ветеранами спецслужб. В свою очередь сайт Комсомольской правды со ссылкой на мать Манюрова пишет, что он в последнее время нигде не работал и «общался с какими-то арабами по телефону на английском». Предполагаемый стрелок жил без отца. Семью он бросил сразу после рождения ребёнка и редко с ним общался. Манюров-старший вспомнил, что сын рассказывал ему о работе в посольстве Арабских Эмиратов. Там отрицают, что у них работал человек с такой фамилией. По словам соседей 39-летний мужчина, по версии СМИ устроивший стрельбу у здания ФСБ, был закрытым, по утрам всегда выходил на работу с рюкзаком и в камуфляже.

При обыске дома у Манюрова в Подольске следователи нашли несколько винтовок, травматический пистолет и большое количество патронов.

Полиция и сотрудники ФСБ в штатском препятствуют работе журналистов на месте вчерашней перестрелки в центре Москвы.

Зайти на парковку перед ФСБ, где были слышны выстрелы, со стороны Большой Лубянки не составляет большого труда. На перекрестках рядом дежурят сотрудники ДПС, но проезд машин и проход граждан они не ограничивают. В один из подъездов здания ФСБ постоянно заходят люди. За массивной входной дверью видно стекло с двумя пулевыми отверстиями. На стене вокруг входа сколы от пуль. Похожие следы есть и на уровне второго и третьего этажей. Оконные стекла в некоторых кабинетах также с пулевыми отверстиями.

Стрелок в четверг вечером находился на другой стороне двора — в 30 метрах от этого места. Он вел огонь из соседнего здания, разместившись под навесом на первом этаже между колоннами, где и был застрелен. На каменных колоннах также видны следы пуль. По парковке среди машин ходят криминалисты в спецодежде. При попытке сфотографировать к корреспонденту «Эха Москвы» обратился полицейский. Он попросил показать журналистское удостоверение. Позже к разговору подключился сотрудник в штатском. Мужчина не представился, попросил не мешать проходу в здание, а позже потребовал не фотографировать прохожих. Полицейский сфотографировал удостоверение на телефон.

Журналист газеты «Коммерсантъ» вел прямую видеотрансляцию от здания ФСБ. Во время стрима к Роману Дорофееву также в грубой форме обратился сотрудник спецслужбы в штатском, потребовав прекратить съемку.

Дорофеева вскоре задержали, отвели в комендатуру ФСБ, не давали связаться с редакцией, позеж доставили в отдел полиции, но в итоге отпустили.

Проблемы возникли у журналистки интернет-издания Baza, которая в Подольске брала интервью у матери стрелка. Силовики пришли к ней в квартиру во время беседы, Анну Никитину задержали до утра, но также отпустили.

Рядом со зданием ФСБ москвичи оставляют цветы.