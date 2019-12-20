Верховный суд Финляндии не разрешил полиции изучать данные с электронных носителей, изъятых у журналистки

Верховный суд Финляндии не разрешил полиции изучать и использовать в расследовании данные с электронных носителей, изъятых у журналистки газеты «Хельсингин Саномат» Лауры Халминен. Это связано с делом о публикации секретных данных о военной разведке страны, в том числе, касающихся России.

Верховный суд объяснил свое решение тем, что у журналиста есть право не раскрывать свои источники информации. Дело в отношении «Хельсингин Саномат» расследуется по статьям о разглашении гостайны, связанной с безопасность государства, — отмечает ТАСС.