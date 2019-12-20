Итальянский суд постановил экстрадировать в США топ-менеджера Российской Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова. У защиты есть 15 дней на обжалование в кассационном суде, — сказал журналистам адвокат Джандоменико Кайяцца.

В США Коршунова обвиняют в промышленном шпионаже. В начале ноября он был заочно арестован и объявлен в международный розыск в России по обвинению в мошенничестве в особо-крупном размере. Российская сторона также добивается экстрадиции Коршунова.