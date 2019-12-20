Организатора «Русских маршей» Дёмушкина исключили из списка террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг

Организатора «Русских маршей» Дмитрия Дёмушкина исключили из списка террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, — сообщает Интерфакс. Сам Дёмушкин называет этот список «вопиющим образцом беззакония».

Для включения в список Росфинмониторингу не требуется решения суда – достаточно уголовного дела. У фигурантов блокируют счета и карты. По данным Интерфакса, к концу этого года в списке значатся 9 тысяч россиян.