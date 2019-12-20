Сто семьдесят тысяч человек были эвакуированы сегодня в Москве из-за сообщений о минировании. Это рекордное количество с 28 ноября, когда началась новая волна телефонного терроризма, — отмечает Интерфакс. За это время эвакуированы 700 тысяч человек. В основном эвакуируют школы и детские сады.