Корреспондента «Коммерсанта» Романа Дорофеева отпустили из ОВД Мещанский

Журналиста задержали около трех часов назад – это произошло в прямом эфире – он рассказывал об обстановке рядом со зданием ФСБ на Лубянке, где вчера была стрельба.

Причина задержания неизвестна, Дорофеева отвели в комендатуру ФСБ и не давали связаться с редакцией. Позже корреспондент сообщил, что с ним все в порядке.

Ранее телеграм-канал База сообщил о задержании своего корреспондента, Анны Никитиной. До прибытия следственной группы она встретилась с семьей предполагаемого стрелка Евгения Манюрова.

В перестрелке на Лубянке погиб сотрудник ФСБ. Пять человек получили ранения. Сообщается, что нападавший убит. Впрочем, официальных заявлений со стороны ФСБ до сих пор нет.