Защита осужденного за неоднократные нарушения на митингах Котова пожаловалась в Конституционный суд РФ

Защита активиста Константина Котова, осужденного на 4 года колонии за неоднократные нарушения на митингах, подала жалобу в Конституционный суд РФ. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Мария Эйсмонт.

«Вчера мы с моим коллегой Сергеем Голубком подали жалобу в Конституционный суд РФ на нарушение прав Котова положениями так называемой «дадинской статьи» 212.1 УК РФ. Мы утверждаем, что применение статьи без учета обязательного толкования ее Конституционным судом РФ, данного им в постановлении по делу Ильдара Дадина N2-П от 10 февраля 2017 года, нарушило право Котова на свободу мирных собраний», — рассказала адвокат.

Защита также просит пересмотреть приговор Котову, подчеркивая, что суды проигнорировали постановление КС, устанавливающее уголовную ответственность только в случае ущерба имуществу или здоровью людей. «Таким образом он не мог быть наказан за то, что не является преступлением», — отметила М.Эйсмонт.

Как напомнила адвокат, в 2017 году КС дал разъяснения по делу активиста Ильдара Дадина — он первым получил реальный срок по этой статье. Тогда дело было пересмотрено, и Дадина освободили.