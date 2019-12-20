Глава МИДа Сергей Лавров предложил разорвать договор с Бермудами о регистрации самолетов российских авиакомпаний

На Бермудах сейчас зарегистрированы, по данным Росавиации, 725 самолетов российских авиакомпаний. Для сравнения: в России — только 35. Чтобы перевести самолеты из иностранных реестров в российский министр иностранных дел Сергей Лавров, как пишет РБК, предложил расторгнуть межправительственное соглашение с Бермудами. Власти полагают, что регистрацию самолетов в России повысит безопасность перевозок. Но для лизинговых компаний это снижает ликвидность и стоимость лайнера, дальнейший вывод из реестра при продаже сопряжен с дополнительными затратами, отмечает РБК. Авиакомпаниям при переводе в российский реестр придется привести все лайнеры к требованиям российских авиационных властей, это затраты на миллионы долларов, сказал изданию совладелец авиакомпании iFly Александр Буртин. В свою очередь, исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отметил, что скорое расторжение договора с Бермудами было бы равносильно уничтожению гражданской авиации.

Официальных комментариев от МИДа и Росавиации пока нет.