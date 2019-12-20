Корреспондента «Коммерсанта» задержали у здания ФСБ на Лубянке

Ранее в квартире подозреваемого во вчерашней стрельбе также была задержана журналистка интернет-издания Baza Анна Никитина.

Корреспондент «Коммерсанта» Роман Дорофеев был задержан сегодня утром прямо во время съемки в прямом эфире на Лубянке. Он рассказывал о том, что происходит у здания ФСБ на следующий день после стрельбы. Незадолго до задержания к журналисту подошел мужчина в штатском и в нецензурной форме потребовал убрать камеру. После этого Дорофеева отвели в комендатуру ФСБ на Кузнецком мосту, несмотря на то, что он показал журналистское удостоверение. Впоследствии корреспондент был доставлен в ОВД «Мещанский», где находится до сих пор.

Ранее стало известно, что в Подольске минувшей ночью была задержана корреспондент Baza Анна Никитина, которая успела поговорить с матерью стрелка. Она перестала выходить на связь, но затем смогла связаться с редакцией, попросив мобильный телефон у случайного прохожего. По словам сооснователя интернет-издания Никиты Могутина, после этого Никитина снова пропала.

Накануне в результате стрельбы в районе здания ФСБ был убит один человек. Нападавшего застрелили. По данным СМИ, им оказался 39-летний Евгений Манюров из Подольска.