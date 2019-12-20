Несколько тысяч человек участвуют в акции протеста против закона о гражданстве в столице Индии

Полиция пытается сдержать толпу, — передает корреспондент ТАСС. Накануне были задержаны более тысячи человек.



Новая редакция закона предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии – Пакистана, Афганистана и Бангладеш, если те сталкиваются с притеснением на родине.