Полиция пытается сдержать толпу, — передает корреспондент ТАСС. Накануне были задержаны более тысячи человек.
Новая редакция закона предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии – Пакистана, Афганистана и Бангладеш, если те сталкиваются с притеснением на родине.
Несколько тысяч человек участвуют в акции протеста против закона о гражданстве в столице Индии
Полиция пытается сдержать толпу, — передает корреспондент ТАСС. Накануне были задержаны более тысячи человек.