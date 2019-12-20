Апелляционный суд Неаполя постановил экстрадировать в США бизнесмена Александра Коршунова. У него есть 15 дней на подачу апелляции. Директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации был арестован в Италии в конце августа. Американские власти обвиняют его в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании.