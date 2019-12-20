Врачей закрывающейся онкогинекологической больницы в Москве пообещали перевести в новое отделение до конца года

Ранее сообщалось, что медиков принуждают массово увольняться.

Сотрудники гинекологического отделения городской клинической онкологической больницы №1 получат работу в новом отделении той же больницы. Для этого уже готовы все документы, сообщили «Интерфаксу» в департаменте здравоохранения Москвы. Решение о создании нового онкогинекологического отделения было принято накануне на общем собрании коллектива.

18 декабря в «Альянсе врачей» рассказали, что врачей отделения принуждают массово увольняться и для этого главврач даже вызвал Росгвардию. В департаменте здравоохранения ответили, что корпус будет закрыт на ремонт, а сотрудникам обязательно предложат работу в других учреждениях.

Позднее выяснилось, что гинекологов выселяют для того, чтобы отдать здание Центру паллиативной помощи Нюты Федермессер. Там планируют обустроить 120 коек для паллиативной помощи и сестринского ухода.

В департаменте здравоохранения заверили, что Росгвардию в больницу вызвали случайно.