В Центре онкологии имени Блохина не имеют претензий к российским лекарствам, в результате ежедневной работы отбираются лучшие препараты. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы медучреждения. Там отмечают, что информация об отдельных препаратах, которые вызывают побочные эффекты, отправляется в Росздравнадзор.

РБК утверждает, что онкоцентр пожаловался в Минздрав на качество российских дженериков, которые применяются для противоопухолевой терапии.