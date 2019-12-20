Сотрудники спецслужбы препятствуют работе журналистов, которые выясняют обстоятельства стрельбы в центре Москвы

Сотрудники спецслужбы препятствуют работе журналистов, которые выясняют обстоятельства вчерашней стрельбы в центре Москвы. Так, на Лубянке был задержан корреспондент «Коммерсанта» Роман Дорофеев. В Твиттере издания есть фрагмент трансляции, видно, как к журналисту подходит мужчина в черной куртке и в грубой форме требует убрать камеру и уйти. Ранее сообщалось, что была задержана корреспондент интернет-издания «База» Анна Никитина, которая приехала к матери предполагаемого стрелка. Позже ее отпустили.



Официальных комментариев ФСБ, а также другие силовые структуры по-прежнему не дают. Большинство федеральных телеканалов сегодня информации о происшествии не дают. Напомню, в результате стрельбы погиб один сотрудник ФСБ. Пятеро, в том числе один гражданский, получили ранения. Устроивший стрельбу (а это предположительно 39-летний житель Подольска Евгений Манюров) был убит.