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12:00, 20 декабря 2019

Боинг сегодня запустит в тестовом режиме свой первый космический корабль для доставки на МКС коммерческих астронавтов

Корабль Starliner рано утром стартует с мыса Канаверал во Флориде.

Подготовка к тестовому полету Старлайнера началась 45 дней назад. В обычном режиме корабль вмещает четырех астронавтов, но тестовый полет пройдет без людей — хотя на борту и будет присутствовать манекен астронавта: антропоморфное тестовое устройство по имени Рози. Старлайнер доставит на МКС 280 кг груза, включая рождественские подарки для находящихся на станции астронавтов.
Запустит корабль Боинга ракета Атлас 5, которая через 4,5 минуты полета оторвется от верхней стадии Кентавр, которая уже доставит Старлайнер на орбиту. Через 15 минут после запуска ракета развернется и упадет Южном Тихом Океане. Полет Старлайнера к МКС будет продолжаться 25,5 часов. Тестовая миссия корабля продлится неделю, но в обычном режиме он будет находиться в космосе по несколько месяцев.

Если тестовый полет пройдет хорошо, то коммерческие запуски с астронавтами в космос Боинг начнет уже в 2020 году.
Конкурент Боинга на рынке коммерческих космических полетов, компания Space X Илона Маска, у которой так же как у Боинга, заключен контракт с НАСА, в марте этого года успешно завершила беспилотный пробный полет своего корабля Crew Dragon и феврале 2020-го готовится провести тест на статический огонь и прерывание полета.

Пока все тестовые запуски не завершены, НАСА продолжит закупать места на российских ракетах, стоимость места на которых составляет $86 млн. На Старлайнере Боинга место стоит 90 млн долларов, а на Crew Dragon Илона Маска — оценивается в 55 млн.



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