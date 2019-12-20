Общее собрание РУСАДА, которое рассмотрит вопрос о подаче апелляции на решение ВАДА, состоится 24 декабря

Общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства, которое рассмотрит вопрос о подаче апелляции на решение ВАДА, состоится 24 декабря.

Накануне с вердиктом ВАДА не согласился наблюдательный совет РУСАДА. Теперь его рекомендации должно утвердить общее собрание. Только после этого официальные документы будут направлены в спортивный арбитраж. Там уже заявили, что готовы начать рассмотрение дела в ближайшей перспективе и даже указали, что 3 января выходят на работу. 24 декабря свое мнение по этому поводу выскажет и Олимпийский комитет России. 9 декабря Исполком ВАДА призвал отстранить российских спортсменов от выступления на так называемых мэйджорах – турнирах ранга чемпионатов мира и Олимпийский Игр. Вместе с тем, так называемые чистые атлеты смогут выступать, но только после того, как докажут свою непричастность к допинговым махинациям.

Президент России Владимир Путин накануне назвал решение ВАДА противоправным и противоречащим здравому смыслу.