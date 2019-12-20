Активист Константин Котов подал жалобу в Конституционный суд

Сторона защиты требует признать несоответствующей Конституции статью Уголовного кодекса, по которой он осужден.

Защита Котова просит пересмотреть приговор, в котором суды проигнорировали постановление Конституционного суда. В нем говорилось, что лишение свободы может применяться только в случае, если подсудимый нанес ущерб или создал угрозу здоровью участников массовой акции. Это сказали газете «Ведомости» адвокаты Котова Мария Эйсмонт и Сергей Голубок. Активист Константин Котов был приговорен в сентябре к 4 годам колонии по статье о неоднократном нарушении правил организации или проведения митинга. Ее называют дадинской – о имени первого осужденного по ней активиста Ильдара Дадина. В 2015 году его приговорили к трем годам колонии. В феврале 2017 года, после решения Конституционного суда приговор Дадину был отменен Верховным судом за отсутствием состава преступления, а сам активист вышел на свободу.

В октябре Константин Котов женился в СИЗО на обвиняемой по делу «Нового величия», 19-летней Анне Павликовой. В конце ноября его этапировали во Владимирскую область.