Руководство проекта «База» сообщило, что их журналистка Никитина снова пропала после выхода на связь

Журналистка проекта «База» Анна Никитина, которая вышла на связь через 6 часов после задержания во время интервью с матерью предполагаемого «лубянского стрелка» Евгения Манюрова, снова пропала. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сооснователь «Базы» Никита Могутин.

«С нашей сотрудницей Анной Никитиной произошла неприятная ситуация, которая до сих пор не закончилась. Как мы понимаем, телефона у нее с собой до сих пор нет, потому что связалась она с нами, попросив мобильный у случайного прохожего. То есть пока у нас связи нет, и как развивается ситуация, мы не очень понимаем», — сказал он.

Как напомнил Н.Могутин, Никитина приехала на интервью к матери «лубянского стрелка» еще до того, как там оказались сотрудники следственной группы. «Прямо во время беседы она услышала, что дверь в подъезд выламывают. После этого связи с Анной не было на протяжении 6 часов. Мы стали поднимать бучу, тогда Анна вышла на связь. В голосовом сообщении она рассказала, что в квартиру ворвались сотрудники ФСБ и СКР, жестко положили ее лицом в пол и заставили отключить телефон, не давая связаться даже с адвокатом», — отметил сооснователь «Базы».

Н.Могутин добавил, что около 8 утра 20 декабря следственная группа выдвинулась из Подольска в Москву – на Кузнецкий мост, где располагается комплекс зданий ФСБ. С ними поехала мать Манюрова. Следователи якобы планировали забрать с собой и корреспондента, однако Никитина смогла убедить их отпустить ее хотя бы на время, чтобы не бросать машину в Подольске. После этого она смогла выйти на связь, а затем снова пропала.

Вечером 19 декабря мужчина открыл стрельбу у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате происшествия погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. Как сообщает СКР, злоумышленник был ликвидирован, его личность устанавливается.

По некоторым данным, следствие отрабатывает версию о «преступлении террористической направленности», приуроченном к пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Источники из ФСБ также утверждают, что преступление могло быть связано с выступлением Путина на концерте в честь Дня работника органов безопасности.