Из-за сильного тумана самолет премьер-министра Молдавии был вынужден приземлиться не в Кишиневе, а в Бухаресте. Ион Кику в ожидании благоприятной погоды написал в Фейсбуке, что считает одной из задач своего правительства открытие новых аэропортов в Молдавии: «Аэропорт – это ворота страны, и опасно, если они только одни».
2019-12-20T11:30:00+03:00
2019-12-20T11:32:53+03:00
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11:30, 20 декабря 2019
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