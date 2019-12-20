Из-за сильного тумана самолет премьер-министра Молдавии был вынужден приземлиться не в Кишиневе, а в Бухаресте. Ион Кику в ожидании благоприятной погоды написал в Фейсбуке, что считает одной из задач своего правительства открытие новых аэропортов в Молдавии: «Аэропорт – это ворота страны, и опасно, если они только одни».