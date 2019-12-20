В Японии утвердили последний проект бюджета Олимпийских игр 2020-го года

Планируется потратить почти 12,5 миллиардов долларов. Половину затрат покроют власти Токио, остальную часть – японское правительство. Расходы на Олимпиаду вызвали широкую общественную дискуссию и критику. В результате их неоднократно приходилось сокращать. Было решено меньше потратить – в частности, на строительство главного олимпийского стадиона в Токио.