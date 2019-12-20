Украина, Россия и ЕС близки к подписанию контракта по транзиту газа. Об этом после переговоров в Берлине заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Сегодня переговоры по газу продолжатся в Минске.
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Украина, Россия и ЕС близки к подписанию контракта по транзиту газа. Об этом после переговоров в Берлине заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Сегодня переговоры по газу продолжатся в Минске.
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