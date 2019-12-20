Мосгорсуд удовлетворил ходатайство компании «Рамблер» об отзыве иска на 180 миллиардов рублей к сервису «Твич»

Стороны достигли досудебного соглашения. Как передает Интерфакс, у истца претензий к ответчику не осталось.
«Раблер» утверждал, что «Твич» публикует пиратские трансляции матчей Английской премьер-лиги.
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Стороны достигли досудебного соглашения. Как передает Интерфакс, у истца претензий к ответчику не осталось.
«Раблер» утверждал, что «Твич» публикует пиратские трансляции матчей Английской премьер-лиги.
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