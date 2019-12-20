Пострадавшим при перестрелке в центре Москвы оказывается необходимая медицинская помощь

Об этом сегодня в Твиттере написал мэр Сергей Собянин. Он также выразил со соболезнования родственникам погибшего сотрудника ФСБ.



В результате стрельбы пострадали пять человек, среди них один гражданский. Следственный комитет возбудил дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Официально пока не подтверждается, что стрелком был 39-летний житель Подольска Евгений Манюров. Об этом сообщают сразу несколько изданий, ссылаясь на свои источники.