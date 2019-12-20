Очередное происшествие с самолетом «Сухой Суперджет 100»

Лайнер, принадлежащий компании «Аэрофлот», не смог вылететь сегодня утром из Челябинска в Москву. По данным Интерфакса, у него возникли проблемы с двигателем, он не завёлся. В Челябинск должны приехать техники из Москвы, которые проверят оборудование. Часть пассажиров, а их всего было около 80-ти, отправятся в столицу вечерним рейсом. Остальные полетят по одному-два человека в течение дня.