Очередное происшествие с самолетом «Сухой Суперджет 100»

Лайнер, принадлежащий компании «Аэрофлот», не смог вылететь сегодня утром из Челябинска в Москву. По данным Интерфакса, у него возникли проблемы с двигателем, он не завёлся. В Челябинск должны приехать техники из Москвы, которые проверят оборудование. Часть пассажиров, а их всего было около 80-ти, отправятся в столицу вечерним рейсом. Остальные полетят по одному-два человека в течение дня.
2019-12-20T11:00:00+03:00
2019-12-20T11:06:12+03:00
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11:00, 20 декабря 2019
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