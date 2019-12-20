Возможный подозреваемый в нападении на сотрудников ФСБ в Москве работал охранником и увлекался стрельбой

Официально имя убитого нападавшего не называется. «Пятый канал» и РЕН сообщили, что застрелен 39-летний житель подмосковного Подольска Евгений Манюров. Его мать рассказала изданию Baza, что ему нравилась спортивная стрельба и что он работал сразу в нескольких охранных фирмах, но затем уволился. По ее словам, ни жены, ни близких друзей у сына не было, к нему никто не приходил. Издание отмечает, что после приезда силовиков в квартиру матери Манюрова, корреспондентка пять часов не выходила на связь. Потом ее отпустили, а мать предполагаемого подозреваемого повезли на допрос в Москву.

Инцидент со стрельбой у здания ФСБ на Лубянке произошел накануне вечером в тот момент, когда Владимир Путин был на концерте в Кремле в честь Дня работника органов безопасности. Первоначально сообщалось, что нападавших было трое, но затем в ФСБ заявили, что он был один. Его застрелили. По официальным данным, в результате нападения погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек ранены.

Уголовное дело возбудили по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Источники газеты «Коммерсант» и издания Baza утверждают, что в рюкзаке убитого нашли взрывное устройство.