ЦСКА обыграл питерский СКА на Газпром-арене и вышел в лидеры Западной конференции Континентальной хоккейной Лиги

Обычно такие матчи называют Зимней классикой, но поскольку зима толком не наступила, на арене пришлось закрывать крышу и от модного формата осталась только большая аудитория. На матч пришло более 60 000 зрителей, меньше, чем на недавнюю встречу Кубка Первого канала между Россией и Финляндией. Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал о планах побить мировой рекорд посещаемости. Пять лет назад Детройт и Торонто собрали более 105 тысяч болельщиков. Перед игрой публику разогревала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. СКА специально изготовил комплект черно-красной формы, словом организаторы постарались устроить праздник. Получилось все, кроме результата. Всего одна заброшенная шайба и проигрыш СКА со счетом 0-1 после 12-матчевой серии без поражений.

В общей таблице Лиги ЦСКА занимает второе место после казснкого Ак Барса, СКА на третьей строчке.