Лавров предлагает расторгнуть договор с Бермудами, где зарегистрированы практически все самолеты перевозчиков России

Глава МИДА Сергей Лавров предлагает расторгнуть договор с Бермудами, где зарегистрированы практически все иностранные самолеты российских перевозчиков. Соглашение действует с 1999-го года. Как пишет РБК, инициаторами расторжения договора являются Росавиация и Минтранс. Эксперты отмечают, что перерегистрация самолетов в России может дорого обойтись авиакомпаниям.