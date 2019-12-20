Лавров предлагает расторгнуть договор с Бермудами, где зарегистрированы практически все самолеты перевозчиков России

Глава МИДА Сергей Лавров предлагает расторгнуть договор с Бермудами, где зарегистрированы практически все иностранные самолеты российских перевозчиков. Соглашение действует с 1999-го года. Как пишет РБК, инициаторами расторжения договора являются Росавиация и Минтранс. Эксперты отмечают, что перерегистрация самолетов в России может дорого обойтись авиакомпаниям.
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