Житель Подольска, предположительно устроивший стрельбу, работал в охранных фирмах, однако отовсюду уволился

Житель Подольска, предположительно устроивший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, в последние годы работал в охранных фирмах, однако отовсюду уволился. Так утверждает мать 39-летнего Евгения Манюрова. С ней удалось поговорить журналистам нескольких изданий. Так, в интервью «Комсомольской правде» женщина подчеркнула, что ее сын общался с «какими-то арабами» по телефону, причем говорил с ними по-английски. Евгений Манюров в детстве занимался боксом и рукопашным боем, в последние годы увлекался стрельбой. Официально имя стрелка не называется. Вообще официальные структуры представляют крайне мало информации о произошедшем накануне на Лубянке.

Напомню, жертвой стрельбы стал один сотрудник ФСБ. Еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Нападавший был убит в перестрелке. Движение по улицам в районе Лубянки было открыто только сегодня утром.