В России вынесли первый в судебной практике приговор по делу о сети пиратских онлайн-кинотеатров

Жителя Московской области Станислава Сайгина условно осудили на два года. Приговор вынес Красногорский городской суд. Фигуранта дела признали виновным в нарушении авторских прав, сообщила компания Group-IB. Она специализируется на вопросах кибербезопасности и участвовала в судебном процессе, уточняет агентство ТАСС. По данным организации, осуждённый владел тремя нелегальными киносайтами и десятками их зеркал. Пиратская библиотека каждого сайта насчитывала больше десяти тысяч наименований. Там выкладывались, в том числе, новые фильмы и сериалы. Контент поставляла сеть Moonwalk, напомню, что она прекратила работу пару месяцев назад после обвинения в пиратстве и блокировки правообладателями плеера. В компании Group-IB назвали приговор важным прецедентом в российской судебной практике. Поскольку это позволит привлекать владельцев пиратских ресурсов к уголовной ответственности. Там также полагают, что уголовное преследование и ужесточение законодательства может эффективно бороться с пиратами.

Выйти на владельца пиратских онлайн-кинотеатров оказалось непросто. Поскольку он не был зарегистрирован в соцсетях или на форумах, отмечает «Коммерсант».