Британские депутаты сегодня должны одобрить соглашение о брекзите

Судя по всему, это наконец произойдет, поскольку Консервативная партия одержала победу на прошедших недавно парламентских выборах. Голосование по сделке с Брюсселем станет уже пятым. Великобритания должна выйти из ЕС до 31-го января.

Некоторые международные соглашения могут быть пересмотрены, существуют договоры, которые останутся в силе, — говорила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам главы Еврокомиссии, отношения между странами в вопросах безопасности должны быть максимально надежными.