В ближайшее время в Федеральной службе безопасности возможны кадровые перестановки, — пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на высокопоставленный источник. По его данным, это связано с многочисленными скандалами. Последней каплей стала вчерашняя стрельба у здания ФСБ на Лубянке.

Правоохранительные органы, по некоторым данным, установили личность человека, который устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. Как сообщает РЕН ТВ, это 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. Изначально предполагалось, что вооруженных преступников было трое. В итоге ФСБ сообщила, что нападавший был один и был убит в перестрелке. В результате нападения погиб один сотрудник ФСБ, пять человек пострадали, в том числе один гражданский.

После публикации «Базы» о пропавшей журналистке корреспондент вышла на связь. Как рассказал «Эху» со-основатель проекта «База» Никита Могутин, пока мало что известно о судьбе их сотрудницы Анны Никитой.

Могутин заметил, что телефон Никитиной до сих пор не вернули.