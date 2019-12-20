У почти полусотни домов в Санкт-Петербурге повреждены крыши после штормового ветра. Как сообщает интернет-издание «Фонтанка», за сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали около 140 раз. Им пришлось убирать с улиц листы железа, упавшие с крыш, а также рекламные щиты, дорожные знаки и даже светофоры.