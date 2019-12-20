Онкоцентр имени Блохина пожаловался Минздраву на качество российских дженериков, которые применяются для противоопухолевой терапии. Как сообщает «Фармвестник», среди претензий к отечественным лекарствам побочные эффекты и слабое действие. Что думают об этом чиновники, пока неизвестно.