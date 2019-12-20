Рекордные 170 тысяч человек были эвакуированы в Москве в четверг из-за анонимных угроз о взрывах. По данным источника Интерфакса, сотрудники правоохранительных органов накануне проверили не менее тысячи объектов в городе. В основном это были школы и детские сады.