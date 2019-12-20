В СК подтвердили возбуждение уголовного дела в связи со стрельбой на Лубянке

В Следственном комитете подтвердили возбуждение уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в связи со стрельбой на Лубянке. по словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, дело будет расследовать центральный аппарат СК.

В результате происшествия погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек получили ранения. В перестрелке был убит сам нападавший. По предварительным данным, это 39-летний житель Подольска Евгений Манюров. Он имел спортивную подготовку по стрельбе, работал в нескольких ЧОПах.