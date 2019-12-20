Трамп должен подписать сегодня военный бюджет страны, который включает в себя санкции против Северного Потока-2

Президент США Дональд Трамп должен подписать сегодня военный бюджет страны на 2020 год, который включает в себя санкции против газопровода Северный Поток-2.

Сенат подавляющим большинством голосов одобрил бюджет с поправками о санкциях во вторник. Изначально санкции против газопровода, который будет доставлять газ из Германии в Европу в обход Украины, были внесены в виде отдельного законопроекта сенатором Тедом Крузом. Но Сенат тот законопроект так и не рассмотрел. Тогда сенаторы-республиканцы решили включить статью о санкциях в оборонный бюджет США на 2020 год — в той же редакции, что предложил Круз. В итоге санкции будут введены в отношении любых компаний и физических лиц, участвующих в строительстве Северного Потока. После вступления закона в силу, Администрация Трампа должна будет в течение двух месяцев определить лиц, подлежащих внесению в санкционный список — их активы на территории США будут заморожены, а физическим лицам отзовут визы. Первым претендентом на попадание под санкции является швейцарская компания Allseas, которую Газпром нанял для прокладки труб в прибрежной части проекта. У попавших под санкции компаний будет 30 дней на то, чтобы прекратить все операции по Северному Потоку-2.

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала американские санкции против Северного Потока-2, но заявила, что вводит ответные меры Берлин не будет.