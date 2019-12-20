Переговоры по газу продолжатся сегодня в Минске

Накануне в Берлине Россия, Украина и ЕС смогли достичь принципиального соглашения. Владимир Путин на своей пресс-конференции отметил, что Россия будет сохранять транзит газа в Европу через Украину, хотя этот маршрут обходится ей дороже.
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