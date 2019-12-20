Z Архив новостей новости
5 14 6 5048
09:00, 20 декабря 2019

ФСБ могут ждать кадровые перестановки после вчерашней стрельбы у здания на Лубянке

В ходе неё был убит один сотрудник спецслужб, несколько человек получили ранения, нападавшего застрелили. Сотрудников спецслужбы предположительно атаковал житель Подольска Евгений Манюров.

О возможных перестановках в службе безопасности газете Коммерсант рассказал высокопоставленный собеседник. По его словам это связано с многочисленными скандалами при работе ФСБ и обвинениями её сотрудников в коррупции, бандитизме и даже организации преступных сообществ. Впрочем, главным поводом для перестановок обещает стать вчерашний серьёзный инцидент возле ФСБ на Лубянке. К зданию спецслужбы беспрепятственно подошёл человек с охотничьим карабином и рюкзаком, в котором по информации газеты Коммерсант была самодельная бомба, боеприпасы и гранаты, и на Большой Лубянке открыл стрельбу по силовикам. Он убил сотрудника ФСБ, ранил ещё четверых и одного прохожего.

Телеканал РЕН назвал имя нападавшего: Евгений Манюров, ему 39 лет, житель Подольска. По данным СМИ он имел спортивную подготовку по стрельбе, занимал призовые места в соревнованиях. Его мама перед обыском в квартире рассказала изданию Baza, что сын последние годы увлекался стрельбой, работал в нескольких ЧОП, а в детстве занимался единоборствами. После интервью связь с журналисткой издания пропала, она предположительно задержана и больше шести часов не выходит на связь. Нападение произошло накануне Дня работника органов безопасности, который вчера отмечали концертом в Кремле, там же был и президент Путин. Инцидент у ФСБ случился во время этого мероприятия.

Дело возбудили по статье посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Его расследует центральный аппарат СК. При этом газета Коммерсант не исключает, что позже может появиться статья о терроризме.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Гайдар был рыцарем российской свободы Если он что-то сделал не так, почему же вы (все мы) не поправили этого за 30 лет? А только и придумали, что объяснять неполным годом его полу-премьерства свои неудачи?..

5 363 6 24498 17.12
Kполитика, история, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Леонид Радзиховский гость: Леонид Радзиховский журналист

По-моему, у Жукова намного более крутые амбиции. Сейчас ему надо решать, кто его главный враг — Навальный или Путин…

5 180 6 27421 13.12
#слушать 33:54 8читать ;смотреть $скачать 7.8 МБ
Kукраина, рф, политика, экология, общество
Блоги

Андрей Мовчан финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group

Выводы о результатах выборов в Великобритании Для Великобритании даже Брекзит лучше, чем Корбин, поэтому наверное можно праздновать «победу прогрессивного человечества»...

5 123 6 31825 13.12
Kобщество, выборы, политика, великобритания, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Как оценивать встречу Путина и Зеленского в Париже на саммите Нормандской четвёрки? Переоценивать силу санкций тоже не стоит – модель осаждённой крепости уже протестирована на прочность, и похоже есть вера, что отсиживаться в этой цитадели можно довольно долго…

5 104 6 12182 13.12
Kполитика, рф, украина, ес, мнения
Блоги

Анатолий Чубайс гендиректор РОСНАНО

Гайдар изменил ход истории Многое в нашей сегодняшней жизни вызвало бы у Егора изумление, недовольство и возражение, но главное и важнейшее завоевание тех лет – появление рыночной экономики и частной собственности – неоспоримо и необратимо…

5 262 6 27738 16.12
Kпамять, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Не произошло. Ну, не смогла… Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. За принятие документа проголосовали 133 государства, против — Украина и США, воздержались 52 страны…

5 113 6 13512 19.12
Kсша, украина, политика, общество, события
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

«Умные» репрессии Создав различного рода кордоны для получения гражданскими организациями средств из независимых источников, власти теперь решили еще и изымать у них средства через фальшивые штрафы…

5 64 6 21961 13.12
Kобщество, правозащита, мнения
Блоги

Фото дня

Гражданский мемориал Бориса Немцова вернулся на прежнее место после ремонта части Большого Москворецкого моста Народный мемориал существует уже почти четыре года…

5 55 6 6957 14.12
Kобщество, немцов, память, фото, события
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Долой Грету! Кто манипулирует Гретой? Еще раз. Политики? Концерны? Страны? Грета основала движение «Fridays for Future», за которым пошли сотни тысяч школьников Европы…

5 298 6 40511 19.12
Kэкология, политика, деньги, события
Блоги

Илья Варламов блогер

Операция «Снежинка» Мне кажется, это очень красивая новогодняя история! Во-первых, сама идея розыгрыша весьма неплоха. Во-вторых, адекватная реакция начальства – надеюсь, больше ребят никак не накажут! В-третьих, этот случай говорит о готовности российских полицейских исполнять любые, даже самые дурацкие приказы…

5 60 6 37724 13.12
Kполиция, общество, власть, чиновники, события
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Собираем вопросы к интервью с Лукашенко 23 декабря у меня запланировано интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Задавайте свои вопросы!..

5 69 6 9644 17.12
Kлукашенко, эхо москвы, события
Блоги

Карина Орлова журналист

+ Однажды в Америке: Антисемитизм Трампа, триумф Бориса и заказуха против Ходорковского в Вашингтоне. Однажды в Америке: Антисемитизм Трампа, триумф Бориса и заказуха против Ходорковского в Вашингтоне. Сравнение самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с Михаилом Ходорковским — обоих ненавидят их президенты (Трамп и Путин), обсуждают феномен Бориса Джонсона и его параллельность британскому истеблишменту…

5 50 6 6975 17.12
8читать ;смотреть
Kсша, рф, события
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Иранцы – не палестинцы, их – не жалко Почему доведенных до отчаяния иранцев, убиваемых с вертолета собственными силовиками, замученных и утопленных, не жалко, а палестинских отморозков, лезущих через пограничных забор отнюдь не с цветами – жалко до слез?..

5 48 6 7088 18.12
Kиран, протесты, власть, израиль, палестина, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Оправданий нападению нет Ничто не может быть оправданием для нападения на приемную ФСБ в Москве. Это – преступление. Согражданам, недовольным политикой властей, не стоит выражать сочувствия тем, кто применяет оружие против органов власти. Ни явного, ни скрытого…

5 94 6 13909 19.12
Kобщество, происшествия, фсб, события
Блоги

Кусок эфира

Юлия Латынина: Если бы в России был Илон Маск, его бы уже посадили Если господин Мамут считает, что его обокрали, первое: почему он молчал до сегодняшнего дня? Почему он не подал в арбитраж? Почему, когда компанию продавали американцам, не была оспорена сделка?..

5 177 6 78212 13.12
Kобщество, бизнес, технологии, мнения
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Зачем Зеленскому интеграция с ордловцами? Каково сознание тех людей, кто в настоящее время находится на оккупированной территории Донбасса? На этот вопрос отвечает детальное обследование общественного мнения на территориях, неподконтрольных Украине…

5 270 6 45296 14.12
Kзеленский, донбасс, социология, события

Популярное за неделю

Новости

Огонь у здания ФСБ на Лубянке открыл, предположительно, житель Подмосковья Евгений Манюров По сведениям Telegram-канала 112, в квартире Манюрова в Подольске проходят обыски…

5 15 6 8007
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Путин вовлечен в решение нынешнего кризиса с ВАДА. Думаю, что он в бешенстве от того, что Россия отстранена от Олимпиады. А Россия – это флаг и гимн. Россия – это не спортсмены для него…

5 117 6 111222 14.12
#слушать 01:30:53 8читать ;смотреть $скачать 20.8 МБ
Kвласть, общество, видео, передачи
Голосование
5 49 6 10411 17.12
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Китайские товарищи ударили в подбрюшье Как вы с Украиной, так и Китай с вами – вставил вам реал-политик. И это еще не конец…

5 308 6 271743 16.12
Kкитай, политика, белоруссия, кредиты, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Заочный разговор с Путиным Заочный разговор с Путиным Владимир Владимирович, Вам врут, Вы врете… Ваша система — это историческая ошибка…

5 138 6 204008 14.12
8читать ;смотреть
Kобщество, спорт, политика, путин, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8216020
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4300862

Сегодня в эфире