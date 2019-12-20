ФСБ могут ждать кадровые перестановки после вчерашней стрельбы у здания на Лубянке

В ходе неё был убит один сотрудник спецслужб, несколько человек получили ранения, нападавшего застрелили. Сотрудников спецслужбы предположительно атаковал житель Подольска Евгений Манюров.

О возможных перестановках в службе безопасности газете Коммерсант рассказал высокопоставленный собеседник. По его словам это связано с многочисленными скандалами при работе ФСБ и обвинениями её сотрудников в коррупции, бандитизме и даже организации преступных сообществ. Впрочем, главным поводом для перестановок обещает стать вчерашний серьёзный инцидент возле ФСБ на Лубянке. К зданию спецслужбы беспрепятственно подошёл человек с охотничьим карабином и рюкзаком, в котором по информации газеты Коммерсант была самодельная бомба, боеприпасы и гранаты, и на Большой Лубянке открыл стрельбу по силовикам. Он убил сотрудника ФСБ, ранил ещё четверых и одного прохожего.

Телеканал РЕН назвал имя нападавшего: Евгений Манюров, ему 39 лет, житель Подольска. По данным СМИ он имел спортивную подготовку по стрельбе, занимал призовые места в соревнованиях. Его мама перед обыском в квартире рассказала изданию Baza, что сын последние годы увлекался стрельбой, работал в нескольких ЧОП, а в детстве занимался единоборствами. После интервью связь с журналисткой издания пропала, она предположительно задержана и больше шести часов не выходит на связь. Нападение произошло накануне Дня работника органов безопасности, который вчера отмечали концертом в Кремле, там же был и президент Путин. Инцидент у ФСБ случился во время этого мероприятия.

Дело возбудили по статье посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Его расследует центральный аппарат СК. При этом газета Коммерсант не исключает, что позже может появиться статья о терроризме.