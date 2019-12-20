Британская исследовательская компания сообщила об утечке данных более 260-ти миллионов пользователей Фейсбука. По ее данным, в основном это жители США. В интернет попали их телефонные номера и полные имена. Эксперты считают, что к краже данных могут быть причастны хакеры из Вьетнама.