Акционеры Яндекса сегодня должны обсудить создание Фонда общественных интересов

Как сообщает газета «Ведомости», они соберутся в Амстердаме, где располагается головной офис компании. Недавно совет директоров Яндекса предложил создать новый орган с множеством полномочий. К Фонду общественных интересов должна перейти так называемая золотая акция Яндекса, которая дает право блокировать ряд решений.
Самое обсуждаемое
Операция «Снежинка» Мне кажется, это очень красивая новогодняя история! Во-первых, сама идея розыгрыша весьма неплоха. Во-вторых, адекватная реакция начальства – надеюсь, больше ребят никак не накажут! В-третьих, этот случай говорит о готовности российских полицейских исполнять любые, даже самые дурацкие приказы…
+ Однажды в Америке: Антисемитизм Трампа, триумф Бориса и заказуха против Ходорковского в Вашингтоне. Сравнение самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с Михаилом Ходорковским — обоих ненавидят их президенты (Трамп и Путин), обсуждают феномен Бориса Джонсона и его параллельность британскому истеблишменту…