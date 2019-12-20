Акционеры Яндекса сегодня должны обсудить создание Фонда общественных интересов

Как сообщает газета «Ведомости», они соберутся в Амстердаме, где располагается головной офис компании. Недавно совет директоров Яндекса предложил создать новый орган с множеством полномочий. К Фонду общественных интересов должна перейти так называемая золотая акция Яндекса, которая дает право блокировать ряд решений.