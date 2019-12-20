Владельца пиратских онлайн-кинотеатров впервые осудили в России

Станислава Сайгина приговорили к 2-м годам лишения свободы условно, признав виновным в нарушении авторских прав. Как передает ТАСС, в процессе участвовали специалисты компании Group IВ. Они считают, что создан важный прецедент. На «пиратов» работают организованные преступные группы. Одни снимают видео в кинотеатрах, другие делают перевод, третьи озвучивают картину, четвертые выкладывают фильмы в сеть.