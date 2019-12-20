Растет число российских регионов, где 31-го декабря объявляют выходным днем. Сегодня такое решение принято в Еврейской автономной области. Власти провели опрос в соцсетях на эту тему. В нем приняли участие несколько тысяч человек, — передает Интерфакс. 94% предпочли перенести рабочий день с 31-го на 28-е декабря, субботу.