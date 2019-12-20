Британский парламент в пятый раз проведет голосование по соглашению о брекзите. Судя по всему, оно будет одобрено, поскольку Консервативная партия одержала уверенную победу на парламентских выборах. Великобритания должна выйти из ЕС до 31-го января. Накануне королева Елизавета II заявила, что это приоритет правительства.
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