Британский парламент в пятый раз проведет голосование по соглашению о брекзите. Судя по всему, оно будет одобрено, поскольку Консервативная партия одержала уверенную победу на парламентских выборах. Великобритания должна выйти из ЕС до 31-го января. Накануне королева Елизавета II заявила, что это приоритет правительства.