Суд в Литве сегодня рассмотрит ходатайство о продлении ареста Альгирдаса Палецкиса

Оппозиционного политика обвиняют в шпионаже в пользу России.

Литовский оппозиционер находится под стражей уже больше года, но Генпрокуратура настаивает на новом продлении ареста. Подробности дела Палецкиса практически неизвестны, о ходе расследования публике не сообщают. Тем не менее, местные СМИ все же приводят некоторые детали, частично ссылаясь на самого политика. Согласно этим данным, Палецкиса обвиняют в том, что он собирал информацию о судьях и прокурорах, которые вели дело о январских событиях 1991 года в Вильнюсе. Тогда советские войска пытались захватить ряд объектов в городе, что привело к столкновениям и человеческим жертвами. Сведения по этому делу литовский политик передавал российским спецслужбам. Сам Палецкис свою вину отрицает и называет обвинения политически мотивированными.

На днях агентство BNS со ссылкой на представителя Генпрокуратуры сообщило, что расследование по делу Палецкиса планируют завершить к весне следующего года.