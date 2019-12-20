Россия, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по газу

Детали будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров. Они продолжатся сегодня в Минске. Как сообщил накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер, «мы поработали очень хорошо».

1-го января заканчивается 10-летний транзитный контракт между российским газовым монополистом и «Нафтогазом Украины». Накануне Владимир Путин заявил, что Россия будет сохранять транзит газа в Европу через Украину, хотя этот маршрут обходится ей дороже.