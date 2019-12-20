Правоохранительные органы, по некоторым данным, установили личность человека, который устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. Как сообщает РЕН ТВ, это 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. Изначально предполагалось, что вооруженных преступников было трое. В итоге ФСБ сообщила, что нападавший был один и был убит в перестрелке. В результате нападения погиб один сотрудник ФСБ, пять человек пострадали, в том числе один гражданский.
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